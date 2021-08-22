В Великобритании призвали сотрудничать с Россией по ситуации в Афганистане

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал западные страны сотрудничать с Россией и Китаем, чтобы оказывать сдерживающее влияние на «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России). Его слова приводит Reuters.

Глава британского МИД подчеркнул, что такое сотрудничество необходимо для предотвращения кризиса в регионе, несмотря на неудобства и недоверие между Великобританией и правительствами указанных государств. Среди стран, способных оказать умиротворяющее воздействие на талибов, он также назвал Индию и Пакистан.

Помимо этого Рааб отметил, что Великобритания инициировала заседание Совета Безопасности ООН с перспективой создания международной контактной группы по Афганистану. По его мнению, формирование такой группы позволит сильнее влиять на боевиков радикального движения.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил возможности сотрудничества Соединенного Королевства с «Талибаном».