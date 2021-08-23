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В Челябинске прервали совещание мэрии из-за откровений зампрокурора

Зампрокурора Челябинска забыл выключить микрофон и обсудил уголовное дело на совещании
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В Челябинске зампрокурора забыл выключить микрофон во время видеосовещания с чиновниками мэрии и провел откровенный телефонный разговор. Кадры с совещания публикует URA.RU.

Во время доклада вице-мэра зампрокурора оставил включенными видео и микрофон и при всех начал обсуждать уголовное дело по громкой связи. Голос за кадром пытался узнать у сотрудника надзорного ведомства, как движется проверка, но не получил конкретного ответа. Зампрокурора пояснил, что знаком с делом, но еще не читал его полностью. При этом собеседники договорились встретиться.

Чиновники мэрии несколько раз пытались дозваться сотрудника прокуратуры, однако он их не слышал. Возобновить совещание, прерванное откровениями, удалось после того, как прокурора отключили от трансляции.

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