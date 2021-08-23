Известная телеведущая объяснила причины ухода с Первого канала

Известная телеведущая узбекского происхождения Дильбар Файзиева рассказала, почему осенью 2019 года покинула программу «Доброе утро» на Первом канале. Причины ухода она объяснила в разговоре со «Sputnik Узбекистан».

Файзиева призналась, что у нее наступило эмоциональное, а затем профессиональное выгорание из-за напряженного графика работы. «Я больше не могла давать людям то, чего у меня нет — улыбку и заряд на день. А быть искусственной мне не нравилось. А без этого и утро не может быть добрым», — сказала она.

После ухода с Первого канала телеведущая переехала в Нидерланды. В настоящее время Файзиева занимается медиаисследованиями и преподает курсы по мастерству телеведущих и публичных выступлений. «Навыки публичного общения сейчас востребованы. А общение должно быть приятным. Именно этому я и учу», — отметила она.

Ранее сообщалось, что бывшая ведущая шоу «Доброе утро» Ольга Ушакова вместе с семьей уехала из России. Знаменитость не уточнила, когда именно планирует возвращаться на родину.