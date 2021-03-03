Ведущая Первого канала вместе с семьей уехала из России

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова несколько месяцев назад вместе с семьей уехала из России. Согласно публикациям в ее Instagram, с супругом и детьми она живет в Дубае.

По словам ведущей, в страну с более теплым климатом она уехала в ноябре, после рождения четвертого ребенка. При этом Ушакова временно перестала вести передачу «Доброе утро» на телеканале.

Ведущая рассказала, что идею перезимовать в Дубае предложил ее супруг. Пока Ушакова не сообщила, когда именно планирует вернуться на Первый канал.

«Мы тут [в теплом климате] уже почти три месяца — и нет, пока не надоело! Как это может надоесть?! P.S. Кто напомнит, что скоро домой, противная редиска», — писала Ушакова в начале февраля.

Ушакова объявила об уходе с Первого канала в ноябре 2020 года. Тогда ведущая уверяла, что перестала в полной мере справляться со своими рабочими обязанностями, поэтому «взяла тайм-аут, чтобы восстановиться и физически, и психологически».

В апреле 2020 года журналистка подавала заявление в суд на тогдашнего форварда «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева с требованием возместить 300 тысяч рублей в качестве ущерба, нанесенного ее автомобилю. Спустя несколько месяцев Мамаев выплатил всю сумму, а Ушакова отозвала иск.