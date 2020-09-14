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Уехавшая в Италию бывшая ведущая «России 1» объяснила свое решение

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Елена Ландер
Елена Ландер
Фото: @elena_lander

Бывшая ведущая шоу «Утро России» телеканала «Россия 1» Елена Ландер, уволившаяся с целью уехать в Италию к супругу и дочери, объяснила свое решение. В интервью Starhit она также рассказала о впечатлениях от переезда в европейскую страну.

«Когда я почувствую необходимость приехать в Россию, то просто куплю билет и прилечу. Как я, например, летаю в Израиль, где тоже жила, работала и оставила частичку своего сердца», — отметила она.

Ландер пожаловалась на то, что в Москве жизнь представляет собой «сплошной бег», и заметила, что теперь рада начать работать актрисой. «Я решила шикануть и наконец-то жить так, как мне хочется», — подчеркнула ведущая.

По словам Ландер, теперь она ходит на кастинги и пробы, а свободное время тратит на совершенствование английского и итальянского. Она также заметила, что регулярно занимается бегом, так как климат позволяет заниматься круглый год на улице, а не на дорожке в зале.

Ведущая рассказала, что ситуация с пандемией заставила ее пересмотреть дальнейшие планы и перестать жить на две страны. «Если бы не ковид, кто знает, может быть, я еще год бы так летала. Но этот период поставил многое в моей голове на свои места, в том числе жизненные приоритеты», — заключила она.

Елена Ландер была ведущей утренней передачи почти шесть лет. Она попрощалась со зрителями во время последнего эфира передачи в конце июля. Уйти с «России 1» Ландер решила ради переезда в Италию к семье — мужу и дочери.

В августе 2019 года она вышла замуж за итальянца по имени Фабио, родившегося и выросшего в Милане. Пара познакомилась в Москве, когда мужчина работал в России. Позже он уехал на родину, но ведущая и возлюбленный продолжили отношения, долгое время Ландер жила на две страны.

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