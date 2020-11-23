Российская телеведущая объявила об уходе с Первого канала

Ведущая программы «Доброе утро» Ольга Ушакова объявила об уходе с Первого канала. О причинах она сообщила на своей странице в Instagram.

Ушакова призналась, что перестала в полной мере справляться со своими обязанностями после рождения четвертого ребенка. Она вышла на работу сразу по окончании декрета, но «год 2020 оказался "чудесатее"», чем могла предположить ведущая.

«В данный момент я не могу делать свою работу на 100 процентов, а халтурить не привыкла. Поэтому я взяла тайм-аут, чтобы восстановиться и физически, и психологически. Сейчас я нужна своей семье, своим детям и самой себе», — заявила журналистка, добавив, что обязательно вернется на экраны в будущем.

В апреле Ушакова подала заявление в суд на тогдашнего форварда «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Она потребовала от футболистов возместить 300 тысяч рублей в качестве ущерба, нанесенного ее автомобилю во время драки с ее водителем. У машины было разбито стекло, а салон испачкан кровью.

Спустя несколько месяцев полузащитник «Ростова» выплатил Ушаковой всю требуемую сумму, и журналистка отозвала иск к футболистам.