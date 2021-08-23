Названы причины «смерти» Samsung Galaxy Note

Известный инсайдер заявил, что Samsung больше не будет выпускать смартфоны Galaxy Note

Samsung перестала выпускать смартфоны серии Galaxy Note из-за низких продаж. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал известный инсайдер Tron.

По мнению блогера, корейская компания прекратила выпускать новые смартфоны Note из-за низких продаж устройств серии. Также Tron отметил, что ничего не слышал о возрождении линейки флагманов от своих источников. «Низкий доход — падение. Что тут непонятного?» — назвал причины отказа от Galaxy Note автор.

В серии твитов он констатировал смерть серии дорогих смартфонов корейской корпорации: «Она (линейка смартфонов Note — прим. «Ленты.ру») просто мертва. Зачем продолжать обсуждение мертвого продукта?» При этом Tron полагает, что Samsung продолжит выпускать другие флагманские модели — например, аппараты серии Galaxy Tab.

С доводами специалиста не согласен другой известный блогер под ником Ice Universe. «Какими бы хорошими ни были продажи Galaxy Z Fold3 и Flip3, это не повод отказываться от Galaxy Note», — заявил автор. По его мнению, категории потребителей, которые покупают складные смартфоны и флагманы с большой диагональю дисплея, практически не пересекаются.

В конце июля руководитель мобильного подразделения Samsung Electronics ТМ Ро (TM Roh) заявил о том, что корпорация откажется от выпуска нового смартфона серии Galaxy Note в 2021 году. Слухи о том, что производитель «похоронит» серию, появились в конце 2020 года.