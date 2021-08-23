Хорватия поделится с Украиной моделью мирной реинтеграции

Хорватия намерена поделиться с Украиной опытом мирной реинтеграции «оккупированной» территории. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович в ходе саммита «Крымская платформа», трансляция доступна на YouTube.

Речь идет о территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. Пленкович пообещал рассказать украинским властям, как мирно вернуть «захваченные» земли. «Мы с радостью предоставим вам любую помощь во внедрении такой модели, для того чтобы избежать жертв, для обеспечения мирного сосуществования на основе верховенства права», — отметил он.

По словам политика, вопрос Крыма должен стоять высоко в международной повестке дня. «Хорватия очень хорошо знает, насколько сложно бывает, когда, с одной стороны, продолжается конфликт, а с другой стороны, часть своей территории в оккупации. Мы абсолютно вас в этом понимаем», — заключил Пленкович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности приложить все усилия для «возвращения» Крыма и выразил надежду, что работа с международными партнерами в рамках саммита сможет «заставить Россию сесть за стол переговоров». «Сегодня, 23 августа, мы начинаем обратный отсчет до освобождения нашего полуострова», — подчеркнул он.