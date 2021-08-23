Мужчина нагрубил отказавшей в свидании девушке и попал на видео

Блогерша по имени Аврей Овард (Avrey Ovard) снимала свою тренировку в спортивном зале, когда к ней подошел мужчина и пригласил на свидание. Девушка отказалась от предложения, за это незнакомец ей нагрубил и попал на видео. Ролик опубликован в TikTok.

Девятнадцатилетняя блогерша делала растяжку на коврике для йоги, когда к ней подошел мужчина, по ее оценкам, лет сорока. Он уточнил, снимает ли она себя на видео, и девушка ответила утвердительно. «Ого, круто!» — обрадовался собеседник и отошел.

Через несколько минут незнакомец вернулся и спросил имя блогерши, после чего сообщил, что в скором времени собирается делать физиотерапию для восстановления разорванной мышцы лодыжки. «Боюсь, когда я вернусь, ты уже уйдешь, поэтому я хотел бы попросить твой номер телефона, чтобы пригласить на ужин», — добавил собеседник и протянул свой смартфон.

Девушка сразу сказала незнакомцу, что слишком молода для него. «Ах, да? Тогда я слишком богат для тебя», — ответил обиженный незнакомец.

Ролик с нагрубившем мужчиной набрал около 2,5 миллиона просмотров и вызвал негативную реакцию пользователей. «"Слишком богат". Ты явно сильно ранила его эго», — написала joseph.rhodes. «Почему мужчины всегда начинают оскорблять, когда их отвергают?» — спросила froggr.

Ранее другая пользовательница TikTok под ником @javeeeeeeeeee записала на видео «самое короткое в истории» свидание, с которого она решила уйти после одной фразы, сказанной ее кавалером.