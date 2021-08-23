Звезда UFC вернулся в кикбоксинг и подерется за титул

Нидерландский боец смешанного стиля (MMA) Алистар Оверим подерется с соотечественником Рико Верхувеном под эгидой Glory Kickboxing. Промо поединка опубликовано в YouTube организации.

Оверим, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), впервые с 2010 года выступит по правилам кикбоксинга. Он вернулся к данному вида спорта после ухода из UFC. Поединок с Верхувеном за титул чемпиона Glory в тяжелом весе пройдет 23 октября.

Тяжеловес был звездой промоушена K-1, ему удавалось завоевать пояс чемпиона мира по кикбоксингу, параллельно выступая и в MMA. В рамках кикбоксинга на счету Оверима десять побед и четыре поражения.

В своем последнем поединке под эгидой UFC Оверим потерпел поражение. Он проиграл нокаутом россиянину Александру Волкову.

Верхувен — действующий чемпион Glory в тяжелом весе. В его активе 50 побед при десяти поражениях.