Боец-чемпион объяснил нежелание драться в UFC

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) и чемпион японской организации Rizin Роберто де Соуза объяснил свое нежелание драться под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова передает MMA Fighting.

31-летний бразилец отметил, что переход в UFC в его случае лишен смысла во многом из-за финансовых условий. «Я неплохо продвигаю Rizin, мои бои завершаются досрочно. Здесь я отлично зарабатываю. Таких денег в UFC я не увижу. Японский рынок MMA куда выгоднее», — подчеркнул де Соуза.

Кроме того, бразильский чемпион RIzin добавил, что в UFC не слишком дорожат своими бойцами. В Японии, как утверждает он, ситуация обратная. «Что мне нравится в RIzin — здесь турниры строятся вокруг бойцов. Здесь я чувствую, что имею какое-то значение. Тут не избавляются от людей после неудачных поединков», — заявил он.

UFC нередко избавляется от бойцов после нескольких поражений. К примеру, промоушен покинул тяжеловес Алистар Оверим, который в феврале уступил россиянину Александру Волкову нокаутом.

Де Соуза одержал 12 побед в MMA при единственном поражении.