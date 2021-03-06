Глава UFC объяснил уход звезд из промоушена

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объяснил уход из промоушена звезд Алистара Оверима и Джуниора Дос Сантоса. Слова функционера приводит TMZ.

«Никакого негатива к Алистару или Джуниору. Это просто спорт. Посмотрите на их последние матчи, посмотрите на возраст и все станет понятно», — заявил Уайт.

4 марта UFC избавился от 40-летнего Оверима и бывшего чемпиона Дос Сантоса. В январе бразильцу исполнилось 37 лет. Экс-чемпион проиграл последние четыре поединка. Оверим в своем последнем бою уступил нокаутом россиянину Александру Волкову.

Оверим известен по выступлению в разных промоушенах до перехода в UFC. Голландец становился чемпионом в K-1, Strikeforce и Pride. До встречи с Волковым он неоднократно дрался с соперниками из России. На его счету победы над Алексеем Олейником, Сергеем Павловичем и Сергеем Харитоновым.