Путин поручил модернизировать Военно-морской флот

Президент России Владимир Путин дал старт строительству боевых кораблей и поручил модернизировать Военно-морской флот (ВМФ). Об этом сообщает РИА Новости с открытия форума «Армия-2021».

Президент дал команду на закладку боевых кораблей. Построят корабли в Северодвинске на АО «Севмаш», в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» и на ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре. По словам российского лидера, к 2027 году доля современных кораблей ВМФ должна достигнуть 70 процентов.

Путин подчеркнул, что сильной России нужен мощный Военно-морской флот. Ранее президент России заявил о строительстве на российских верфях четырех подводных лодок, две из которых — атомные. «Сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца», — сказал Путин.

Форум «Армия-2021» открыт с 22 августа и проходит в подмосковной Кубинке. Для массового посещения мероприятие будет открыто с 26 августа.