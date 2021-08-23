В окрестностях Москвы найден радиоактивный лес

На одном из участков леса в 50 километрах от Москвы зафиксировали стократное превышение безопасного значения радиоактивного излучения. Об этом сообщила «Общественная служба новостей», ссылаясь на два видеосообщения в TikTok председателя Общественного градостроительного совета Максима Козловского.

Повышенное радиационное загрязнение выявлено в лесу под Электросталью. Общественник при помощи дозиметра проверил почву на участке. Счетчики колебались в диапазоне от пяти до десяти тысяч микрорентген в час. Некоторые люди, по словам жителей, прогуливаются по данной местности, собирают там грибы. Максимальное значение радиационного загрязнения, которое безопасно для человека, составляет 50 микрорентген в час.

«Опасность представляет не мощность дозы, а радионуклиды, которые находятся в почве, в ягодах, грибах», — комментировал на видео свою прогулку в радиоактивном лесу Козловский.

В начале августа управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу организовало проверку радиации в поселке Кузьмолово Ленинградской области, в котором ранее ввели режим повышенной готовности. Опасения по заражению местности не подтвердились. По заявлению областных чиновников, экспертизу провели после передачи «от одного ведомства другому объекта», который мог угрожать состоянию экологии участка.