В Госдуме предложили Украине передать России север Арабатской стрелки

Депутат Госдумы Павел Шперов заявил в разговоре с «Лентой.ру», что северная часть Арабатской стрелки также должна быть передана России.

Обсуждая проходящий на Украине саммит «Крымская платформа», основной повесткой которого стал вопрос о возвращении контроля на полуостровом Киеву, Шперов подчеркнул, что этот вопрос давно закрыт. «Вопрос передачи Крыма уже не стоит, он был решен в 14-м году, и крымчане свою волю высказали», — добавил политик.

Он предложил единственный, по его мнению, актуальный вопрос, который мог бы обсуждаться на саммите, — территориальная принадлежность северной части Арабатской стрелки, которая после присоединения Крыма к России в 2014 году так и осталась в составе Украины. Длина стрелки составляет более 100 километров, ширина — от 270 метров до 8 километров, территория богата лечебными грязями и минеральными водами, а северная часть — солью.

«Когда в 1954 году Крым передавался Украине, он передавался полностью, вместе с этим участком, а вернули мы его, к сожалению, не полностью. Поэтому единственный вопрос, который можно обсуждать, это как раз вот эта территория. В этом есть смысл. Его нужно вернуть, поскольку это неотъемлемая часть Крыма с точки зрения географии», — поделился Шперов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов высказался по поводу проведения вышеназванного саммита в Киеве. Он заявил, что единственным его итогом стал «вонючий выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве». «Обсуждать возвращение Крыма под контроль Киева — все равно что пытаться вернуть вчерашний день или прошлогодний снег. Это самое глупое и безнадежное занятие на свете», — пояснил он.