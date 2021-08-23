В Афганистане заявили о навоевавшихся за 40 лет талибах

Боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) навоевались за 40 лет — сначала с СССР, затем с НАТО. Об этом заявил лидер «Исламской партии Афганистана» Гульбеддин Хекматияр в интервью изданию «Sputnik.Афганистан».

Отвечая на вопрос об изменениях в поведении и политике талибов, Хекматияр сообщил, что террористы «выбирают путь мира и мирных переговоров». Он также поддержал право боевиков называть свои условия касательно структуры будущего режима и конституции Афганистана.

Хекматияр заявил, что талибы «ведут переговоры с политиками и обсуждают формирование всеафганского правительства». По его словам, террористы многому научились и приобрели опыт. В их взглядах есть «положительные сдвиги». Слова о том, что талибы мстят журналистам, чиновниками и военным Хематияр назвал пропагандой.

В том же интервью Хекматияр назвал «срежиссированной драмой» ситуацию с тысячами беженцев, ожидающих эвакуации в кабульском аэропорту. Он заявил, что это «представление» необходимо противникам Афганистана, которые хотят, чтобы мир увидел, как простые афганцы боятся талибов и бегут от них.

