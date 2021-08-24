Коллега найденного мертвым экстрасенса рассказала о его проблемах с наркотиками

Популярный российский экстрасенс и участник телешоу Дардо Кусто, найденный мертвым в хостеле на востоке Москвы, в последнее время отдалился от своих знакомых и почти ни с кем не общался, а также имел проблемы с наркотиками, заявила его коллега Аида Мартиросян в беседе с РЕН ТВ.

«В последнее время он отдалился от всех. Даже от тех близких, с кем всегда был на связи. Вчера он праздновал день рождения. Обычно мы все вместе отмечаем дни рождения. Если у кого-то не получается приехать, мы всегда затем вместе собираемся. Он был на предпоследнем моем дне рождения. На последний приехать не смог. Когда Кусто приехал ко мне на празднование, то он был нервный какой-то. Был под чем-то, не знаю, выпивший очень. Последнее время он очень странно себя вел и никому ничего не рассказывал. Мы потом уже узнали, что у него есть проблемы, есть зависимость», — сообщила экстрасенс.

Обнаружив, что у Кусто в жизни имеются сложности, Мартиросян со своей подругой сделали расклад в надежде понять, что с ним происходит, и помочь коллеге. Она также добавила, что в течение двух лет у Кусто в жизни «выпадала очень плохая карта».

Экстрасенс усомнилась в том, что Кусто мог совершить самоубийство: по ее словам, он всегда был отзывчивым человеком, который любил помогать другим людям. Однако в последнее время он пребывал в плохом настроении, а также жаловался на усталость и проблемы в личной жизни, добавила Мартиросян. Кроме того, Кусто признался ей, что увлекся приемом неких запрещенных препаратов.

Ранее племянник экстрасенса рассказал, что не замечал в поведении своего родственника ничего подозрительного, кроме того, что тот не высыпался последние три дня и собирался отдохнуть.

Тело Дардо Кусто обнаружили в номере хостела на улице Перовская. На стене комнаты, где он остановился, была оставлена надпись кровью «Я все равно буду жить». По предварительным данным, экстрасенс совершил самоубийство.

Дардо Кусто — участник многих телепроектов и фильмов, в том числе «Пусть говорят», «Суперинтуиция», «Человек-невидимка», «Знаки судьбы». Кроме того, он организовывал мастер-классы и консультировал клиентов. Кусто называл себя потомственным шаманом и утверждал, что в работе ему помогают духи предков.