Банда уголовников изнасиловала и убила россиянку в ее гараже

Во Владивостоке задержана группа из трех уголовников, совершившая жестокое убийство местной жительницы. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, утром 23 августа муж потерпевшей узнал, что она не вышла на работу. Он начал поиски жены и в какой-то момент спустился в гараж, где и обнаружил ее тело. Выяснилось, что над женщиной надругались, задушили, а после угнали ее автомобиль. Через некоторое время машина с находившимися внутри двумя мужчинами и одной женщиной, судимыми за тяжкие преступления, была остановлена сотрудниками ДПС.

Все трое были задержаны, СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Назначены ряд экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.

18 августа сообщалось, что в Москве и Московской области задержали трех мужчин, которые 20 лет назад изнасиловали, а затем убили девушку и сбросили ее тело в канализацию у торгового центра.