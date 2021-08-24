В Госдуме ответили Киеву на непризнание Крыма российским

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на слова спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что Киев никогда не признает «оккупацию» Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

Бальбек отметил, что Москва не нуждается в признании украинского парламента, который сделал немало подлостей для жителей полуострова. «Верховная Рада не признает российскую историю, культуру — и что»?, — подчеркнул он.

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По словам парламентария непризнание фактов не говорит об их отсутствии. Факты же заключаются в том, что Украина безвозвратно потеряла Крым, а Донбасс также «идет по этому пути», добавил Бальбек.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя высказывания украинских политиков про саммит «Крымская платформа», заявила, что деятельность украинских властей в вопросах возвращения «оккупированного» Крымского полуострова можно описать как «петушиная стратегия» из-за отсутствия каких-либо результатов. Речь идет о словах главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что «либо ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, "пока петух свистнет", или ты всячески помогаешь "петуху свистнуть"».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

