В Совфеде предложили пересмотреть стоимость квадратного метра жилья

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил пересчитать стоимость квадратного метра жилья в России из-за роста цен на стройматериалы. Об этом сообщает ТАСС.

Письмо с инициативой о пересмотре цен при переселении граждан из аварийных домов будет направлена помощнику президента Максиму Орешкину. «Проблема отражения стоимости жилья, приближенной к рыночной стоимости, для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета, до настоящего времени не разрешена», — указано в документе.

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Кутепов попросил пересмотреть стоимость квадратного метра для определения размера финансовой поддержки субъектам Российской Федерации, чтобы стимулировать строительство жилья и сбалансировать бюджет регионов. Сенатор добавил, что при расчете затрат Минстрой не учитывает расходы, связанные с коэффициентом приобретаемого жилья над расселяемым.

Член Совфеда также пояснил, что основной проблемой для реализации программы переселения является рост цен на стройматериалы, что привело к увеличению стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынке.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2021-го объемы жилищного строительства в России увеличились почти на 30 процентов в годовом выражении. Рост жилищного строительства в Минстрое объясняют реализацией мер господдержки отрасли: застройщикам субсидировали затраты на инфраструктуру, подогрела спрос на квартиры и программа льготной ипотеки.

