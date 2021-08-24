Назван способ ускорить старый iPhone

Некоторые смартфоны Apple начинают работать быстрее, если изменить на них настройки региона. Об этом сообщает издание GizChina.

Пользователи соцсетей заметили, что при изменении региона в iPhone на Францию увеличивается производительность устройства. Журналисты объясняют это тем, что Apple не замедляет смартфоны французских потребителей из-за того, что местные власти оштрафовали компанию в 2020 году на 25 миллионов евро.

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Опция снижения производительности активируется в телефонах Apple при достижении определенного уровня износа аккумулятора. Несколько лет назад представители компании объяснили, что таким образом сохраняется время автономной работы старых смартфонов. Однако на девайсы французских пользователей названное правило не распространяется. В этой связи смена региона на Францию на iPhone фактически является работающим способом ускорения устройства.

Энтузиасты проверили данный способ с помощью синтетических тестов. В случае iPhone 12 Pro увеличения производительности при смене региона не произошло — это связано с тем, что смартфон имеет новую батарею. Однако при тестировании iPhone 7 в бенчмарке GeekBench 5 тест показал разные результаты — 286 тысяч и 298 тысяч баллов. Таким образом, обновление региональных настроек увеличило производительность выпущенного в 2016 году смартфона на девять процентов.

Весной журналисты BGR перечислили причины снижения скорости работы смартфона Apple. В частности, телефон может работать медленнее из-за нехватки памяти на устройстве.