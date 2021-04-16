Названы способы ускорить iPhone

Освобождение памяти смартфона позволит ускорить работу девайса. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты рассказали, что нехватка свободной памяти на iPhone — например, когда на накопителе остается менее одного гигабайта — чревато замедлением работы устройства. В этом случае гаджет будет тормозить и время от времени перезагружаться. Одним из самых простых способов освободить место в памяти специалисты назвали удаление фотографий и видео из СМС. Чтобы избавиться от лишнего мусора, в настройках телефона следует найти раздел «Хранилище iPhone», выбрать пункт «Сообщения» и опцию «Проверить большие вложения». В новом окне можно выбрать и удалить те фото и видео, которые больше не нужны.

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Также можно проверить, сколько места в памяти устройства занимает то или иное приложение. Для этого в том же разделе «Хранилище iPhone» можно найти конкретное приложение и посмотреть, сколько памяти занимают его файлы. Невостребованное в данный момент приложение необязательно удалять — программу можно выгрузить, чтобы оставить возможность при необходимости быстро загрузить ее на свой девайс обратно.

Одним из способов сохранить свободное пространство авторы назвали съемку видео пониженного качества. Для этого в настройках смартфона следует выбрать раздел «Камера», в котором нужно найти опцию «Запись видео». Здесь можно установить качество записи с наименьшим разрешением. Например, одна минута 4K-видео занимает 400 мегабайт, тогда как ролик в разрешении 720 пикселей — всего 40 мегабайт.

Любителям подкастов следует знать, что аудио автоматически сохраняются в память устройства. Журналисты посоветовали время от времени находить в разделе «Хранилище iPhone» подраздел «Подкасты» и удалять прослушанные выпуски.

В начале апреля похожие рекомендации, но по очистке памяти в Android-смартфонах, предложили авторы Hi-Tech Mail.ru. Специалисты рекомендовали найти на телефоне несколько системных папок с мусором и удалить их.