Умерла самая маленькая корова в мире

Корова по кличе Рани, которая считалась самой маленькой в мире, умерла в Бангладеш

Корова породы бхутти по кличке Рани, считавшаяся самой маленькой в мире, скончалась на ферме в Бангладеш. Об этом сообщает Daily Mirror.

Рост двухлетней Рани составлял всего 51 сантиметр, а вес — 28 килограммов. В конце августа ее отправили на лечение в ветеринарную клинику после того, как заметили, что ее живот раздулся. Через несколько часов после осмотра Рани скончалась. Выяснилось, что ее смерть спровоцировали переедание и скопление газов в желудке.

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Животное так и не дождалось официального присвоения титула «самой маленькой коровы в мире». Хозяин Рани, Хасан Ховладар, отправил заявку на включение коровы в Книгу рекордов Гиннесса, но ее не успели рассмотреть. Животное прославилось на всю округу, на него ездили смотреть толпы желающих.

Официально звание «самой маленькой коровы в мире», по версии Книги рекордов Гиннесса, принадлежит животному из Индии по кличке Маникьям. Рост коровы составляет 61,1 сантиметра.

Ранее сообщалось, что в США появился на свет аномально маленький теленок. Он весил около 4,5 килограмма, примерно столько же, сколько взрослая домашняя кошка, и в десять раз меньше, чем телята его возраста.