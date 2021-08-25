«Белавиа» продлила ограничения на полеты на Украину

Национальная авиакомпания Белоруссии «Белавиа» продлила приостановку полетов на Украину до 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы авиаперевозчика.
Уточняется, что прежде авиакомпания выполняла рейсы в Киев, Одессу, Харьков и Львов. В конце мая после инцидента с с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска Украина ввела ограничения на полеты в Белоруссию.
Ранее, 29 мая, Россия осталась единственным направлением для полетов белорусских авиакомпаний. До этого ряд европейских государств запретили белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Протасевич был задержан. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.