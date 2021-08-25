Авиакомпания «Белавиа» продлила ограничения на полеты на Украину до 30 сентября

Национальная авиакомпания Белоруссии «Белавиа» продлила приостановку полетов на Украину до 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы авиаперевозчика.

Уточняется, что прежде авиакомпания выполняла рейсы в Киев, Одессу, Харьков и Львов. В конце мая после инцидента с с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска Украина ввела ограничения на полеты в Белоруссию.

Ранее, 29 мая, Россия осталась единственным направлением для полетов белорусских авиакомпаний. До этого ряд европейских государств запретили белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Протасевич был задержан. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.