Федор Емельяненко рассказал о предпочтении драться за границей

Боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко рассказал о том, что ему больше нравится проводить бои за границей, чем в России. Слова спортсмена приводит «9 канал».

Емельяненко отметил, что за рубежом чувствует себя спокойнее. Спортсмен обычно уезжает из России за десять дней до боя, что позволяет ему лучше подготовиться к поединкам. По словам Емельяненко, на родине много отвлекающих факторов. Среди них боец назвал интервью СМИ и общение с фанатами. «Люди приходят, уходят, говорят: "Мы приехали оттуда, мы приехали отсюда, подпишите, сфотографируйтесь"», — сказал спортсмен.

Боец отметил, что ему нравится выступать перед российскими болельщиками. Емельяненко признался, что эта возможность приносит ему радость.

Емельяненко за свою профессиональную карьеру провел 46 боев. Он одержал 39 побед, из них 14 нокаутом, потерпел шесть поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся. Последний раз спортсмен выходил в клетку 29 декабря 2019 года в Сайтаме и одержал победу над Куинтоном Джексоном. Следующий бой Емельяненко проведет 23 октября в Москве. Соперником российского бойца станет американец Тимоти Джонсон.