Проповедник призвал талибов основать халифат и присоединить Пакистан и Иерусалим

Исламский проповедник в мечети Аль-Акса призвал представителей террористического движения «Талибан» (запрещено в России) основать исламский халифат, а не эмираты, и присоединить сразу несколько стран. Трансляцию проповеди вел телеканал MEMRI TV, видео опубликовано в Telegram-канале «Восточный синдром».

«Скоро жители Пакистана сами выгонят свое правительство и присоединятся к халифату [талибов], и будут следовать его путем. И так же поступят все страны Ферганской долины (то есть, страны Средней Азии — прим. "Ленты.ру"», — заявил проповедник.

Он призвал всех, кто объединится под руководством «Талибана», пойти на Иерусалим и освободить его.

Глава политического офиса террористического движения «Талибан» мулла Абдул Гани Барадар планирует принять решение о структуре будущего правительства Афганистана в ближайшие две недели. Кроме того, вскоре талибы планируют объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан.