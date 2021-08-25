В МИД отреагировали на отказ США в выдаче визы Ласицкене

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нетерпимой ситуацию с невыдачей американской визы олимпийской чемпионке по прыжкам в высоту Марии Ласицкене. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что из-за действий властей США спортсменка была вынуждена пропустить этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине (штат Орегон). Она также отметила, что в аналогичной ситуации находятся тысячи россиян, которые не могут въехать в США даже в острых гуманитарных ситуациях.

Об отказе властей США пускать спортсменку на соревнования стало известно 18 августа. Турнир начался через три дня. В Юджин по тем же причинам не смогла приехать прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту на Играх в Токио. Она завоевала золотую медаль, взяв высоту 2,04 метра. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира.