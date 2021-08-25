OnlyFans отказался от запрета «откровенно сексуального» контента

Британская платформа OnlyFans отказалась от идеи запретить публиковать контент «откровенно сексуального характера». Об этом представители сервиса сообщили в Twitter.

Отмечается, что платформа смогла договориться с банками, которые до этого пригрозили отказать ей в обслуживании из-за репутационных рисков. «Хотим сказать спасибо всем. Ваши голоса были услышаны. Мы получали гарантии, необходимые для поддержки нашего разнообразного сообщества авторов, и приостановили запланированные с 1 октября изменения», — говорится в заявлении компании.

21 августа OnlyFans обнародовал новые правила, согласно которым на платформе планировалось запретить публикацию контента «откровенно сексуального характера». Нововведения должны были вступить в силу 1 октября 2021 года.

Пользователям собирались запретить выкладывать фото и видео фактического или сымитированного полового акта, фактическую или сымитированную мастурбацию, любые изображения гениталий человека, если они поданы как оскорбление или экстремизм, а также реальные телесные жидкости, выделяемые во время секса или их смоделированные версии.

Секс-работники из США увидели в запрете на публикацию порнографических материалов на OnlyFans опасность. По мнению создателей контента для сервиса, в конечном итоге это могло поставить под угрозу их жизни.