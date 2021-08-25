Неизвестный купит в российском городе «отвоеванный» от ресторана тротуар

В городе Мурино Ленинградской области неизвестный решил выкупить участок на бульваре Менделеева, где компания «Рента Инвест» планировала открыть ресторанный комплекс. Местные жители выступили против строительства и фактически отвоевали территорию у рабочих. Об этом сообщает 78.ru.

Новый владелец осенью 2021 года планирует передать объект муниципалитету. Власти решили использовать ее «исключительно по целевому назначению» и создать для россиян зону отдыха. «Размещение объектов торговых и общественного питания на муниципальном участке в данном случае даже не будет рассматриваться», — заявил глава муниципального образования Алексей Белов.

После заключения сделки в городе намерены составить проект обустройства и план работ. По предположениям, задуманное реализуют к 2023 году. В итоге там должен появиться «шикарный бульвар в том стиле, который он должен нести в себе, с учетом той ценности, которую он представляет для жителей».

Работы на бульваре начались в середине августа, строители разобрали покрытие ради возведения ресторанного комплекса. Вскоре несколько десятков недовольных жителей вынудили строителей покинуть участок и голыми руками уложили плитку обратно.