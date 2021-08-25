Олимпийский чемпион Токио прокомментировал интерес со стороны UFC

Гэйбл Стивсон: у Дэйны Уайта есть мой номер телефона

Американский борец вольного стиля Гэйбл Стивсон заявил, что так и не встретился с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting.

21-летний тяжеловес признался, что не беседовал с главой промоушена Дэйной Уайтом, несмотря на планы последнего встретиться с борцом в Лас-Вегасе. Стивсон, ставший олимпийским чемпионом Токио, не исключает, что промоутер выйдет с ним на связь в будущем.

«Я целый день провел в Вегасе. Искать его у меня не было времени. Вообще, у него есть мой номер телефона, ему ничего не мешает мне позвонить. Повторю, я никуда не спешу», — отметил он, комментируя интерес к себе со стороны UFC.

20 августа Уайт публично заявил, что планирует встретиться со Стивсоном в Лас-Вегасе. До этого интерес к борцу подтвердил глава Bellator Скотт Кокер. 22 августа в Instagram самого борца появилось фото Стивсона с Винсом Макмэном — главой WWE.

Стивсон стал сильнейшим на Играх в Токио в категории до 125 килограммов.