Назван конкурент UFC в борьбе за олимпийского чемпиона Токио

World Wrestling Entertainment (WWE) также нацелен на подписание контракта с американским борцом вольного стиля Гэйблом Стивсоном. Об этом сообщает The Mirror.

21-летний борец, ставший олимпийским чемпионом в категории до 125 килограммов, может перейти в профессиональный рестлинг. Стивсон уже общался по этому поводу с главой WWE Винсом Макмэном. Сам борец пока не торопится с решением относительно своего будущего. Спортсмен рассчитывает отдохнуть после Олимпиады и вернуться к этому вопросу позже.

Также встречу с борцом запланировал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. Промоутер побеседует со Стивсоном в Лас-Вегасе. Помимо них, конкурентом за право подписать контракт с борцом назван Bellator — об интересе к Стивсону заявил глава промоушена Скотт Кокер.

Стивсон завоевал золото на Олимпийских играх в Токио. После триумфа он поприветствовал главу UFC в Twitter: так он отреагировал на то, что в официальном аккаунте организации поздравили с медалями американских борцов, но забыли упомянуть самого Стивсона. Уже после твита спортсмена UFC поздравил его в социальных сетях отдельно.