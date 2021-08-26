Десантник США в кресле на фоне Ил-76 в Кабуле насмешил пользователей сети

В сети пошутили над снимком бойца Армии США на фоне российского Ил-76 в Кабуле

Пользователей социальных сетей насмешил снимок бойца 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США, обеспечивающей безопасность самолетов в аэропорту Кабула. Комментаторы на Reddit пошутили, что фотография может стать мемом.

На снимке один из десантников сидит у телескопического трапа в офисном кресле, положив ногу на ногу. За ним находятся российские военные и один из эвакуационных самолетов Минобороны Ил-76.

Пользователь bfangPF1234 отметил сходство фотографии с кадрами сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса на торжественной инаугурации 46-го президента США Джо Байдена — политика запечатлели сидящим на стуле в одежде, не соответствующей формальному дресс-коду.

Еще один комментатор назвал солдат бойцами Chairforce — термин используется как добродушная насмешка между спецслужбами США, основанная на стереотипах о том, что служба в ВВС не так трудна, как в других подразделениях армии.

Пользователь Twitter с никнеймом Polittehnology предположил, что американский боец решил посидеть в кресле, потому что уверен, что в сторону россиян стрелять не будут. «При виде триколора.. Помнят, чем может это обернуться», — согласился с ним другой комментатор.

В сети также вспомнили, как проходила эвакуация у США и Украины, и сравнили это со снимком спокойно сидящего солдата. «Эвакуация по-американски: навести бардак, забрать своих, но не всех, чужих потерять по пути. По-украински: потерять своих, потерять самолет, найти самолет, своих забыть. По-русски: (на фото)», — написал пользователь @expensive_hurma.

Утром 26 августа сообщалось, что все четыре самолета военно-транспортной авиации Министерства обороны России с эвакуированными из Афганистана россиянами вернулись в Москву. Из Афганистана было вывезено более 500 россиян, граждан государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), а также граждан Узбекистана и Украины.