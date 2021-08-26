Российские власти назвали борьбу за экологию фейком

Половина информации, которую компании предоставляют в качестве отчетов о выполнении экологических норм и борьбе за сохранение климата, считаются фейковыми. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, ее слова передают РИА Новости.
Радионова провела в четверг, 26 августа выездное заседание научно-технического совета. По словам властей, международная нефинансовая отчетность бизнеса в сфере заботы о климате частично не соответствует реальному положению дел. «ESG-повестка, которая так активно лоббируется, дискутируется, заявляется, в моем понимании в половине случаев является фейком чистым, еще в половине случаев является фейком не сильно осмысленным», — подчеркнула Радионова.
В итоге Радионова призвала крупнейшие консалтинговые компании обратить внимание на замечания Росприроднадзора, отметив, что при наличии претензий ведомства отчет по ESG нельзя назвать положительным. Специалистов пригласили изучить информацию ведомства о компаниях.
Ранее сервис по поиску работы SuperJob в рамках исследования определил отношение россиян к теме изменения климата. Более четверти заявили, что не верят в приближение глобального потепления, аргументировав свою позицию «теорией заговора». Однако более половины респондентов посчитали экологические изменения реальной проблемой.