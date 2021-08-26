Названы главные проблемы набережных российских городов

Россияне назвали причины, по которым не хотят посещать общественные пространства на берегу водоемов. Основными недостатками инфраструктуры набережных стало отсутствие специальных организованных зон для занятий спортом, кафе и детских площадок, а также нормального озеленения, сообщают аналитики «Дом.рф», ссылаясь на собственное исследование совместно с ВЦИОМ.

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Специалисты отметили, что в российских городах не раскрыт потенциал набережных. По статистике, 24 миллиона россиян посещают набережные один-два раза в неделю. При этом многие отмечают, что посещали бы городские парки у воды чаще, если бы там были велодорожки (20 процентов опрошенных), аккуратные прогулочные зоны (13 процентов), точки общепита (18 процентов), детские площадки (21 процент), комфортное освещение (14 процентов), места для занятий скейтбордингом (15 процентов) и организации пикников (15 процентов). Кроме того, 17 процентов опрошенных из 1,6 тысячи респондентов отмечают, что проблемой некоторых набережных являются автомобилисты, которым не запрещают езду по пространству, где множество пешеходов. Больше всего, по мнению россиян, набережным в городах не хватает зелени — так считает 21 процент респондентов.

«Если бы набережные были благоустроены, то число посетителей выросло бы примерно на 70 процентов. Понятно, что это дало бы мощный толчок развитию малого и среднего бизнеса в регионах, сфере торговли, услуг и развлечений, а также туризму. Благоустройство прибрежных зон создает стимулы для жилищного строительства и редевелопмента на прилегающих к ним территориях. Жилье там стоит дороже и пользуется повышенным спросом», — отметил глава аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг.

В конце августа объявлено о строительстве в Новосибирске парка на берегу забытой реки Чербузы. Общественное пространство появится на месте, где несколько веков назад жили поволжские переселенцы. Часть реки на участке спрятана в трубу, а оставшееся русло протекает в микрорайоне с плотной застройкой.

