Посол России в Лондоне рассказал об отношениях между Москвой и «Талибаном»

Посол России Великобритании Андрнй Келин в интервью телевизионной программе Hard Talk («Хард ток») вещательной корпорации BBC рассказал о том, какие отношения Москва поддерживает с «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Его слова приводит ТАСС.

По мнению Келина, сейчас Москва анализирует ситуацию и не спешит предпринимать какие-либо политические шаги. Внимание прежде всего акцентировано на ситуации с правами человека, на том, что происходит с правительством и, в особенности, на ситуации с терроризмом, преступностью и оборотом наркотиков на границах с государствами Центральной Азии.

Дипломат подчеркнул, что признавать талибов и и вести с ними диалог — это «разные вещи». Он пояснил, что уже некоторое время переговоры с талибами ведутся в формате «расширенной тройки»: Россия, США, Китай и Пакистан. Посол назвал присутствие «Талибана» в Афганистане «реальностью» и отметил, что мировая общественность не может игнорировать их, поскольку они являются частью афганского общества.

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид обвинил западные страны в бесчеловечности. Он обвинил их в том, что вместе со своими гражданами Запад эвакуирует из Афганистана местных квалифицированных специалистов. «Они не должны вмешиваться в дела нашей страны и забирать человеческие ресурсы: врачей, преподавателей, других нужных людей. В Америке они могут стать посудомойщиками или поварами. Это бесчеловечно».

24 августа Муджахид заявил, что все желающие могут покинуть страну до 31 августа. После этой даты «Талибан» запретит эвакуировать афганцев и иностранных граждан из Афганистана.