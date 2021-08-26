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«Талибан» обвинил западные страны в бесчеловечности

Талибы заявили, что западные страны забирают из Афганистана квалифицированных специалистов
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Фото: DANISH SIDDIQUI / Reuters

Представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Забиулла Муджахид пожаловался на то, что западные страны вместе со своими гражданами эвакуируют из Афганистана местных квалифицированных специалистов. Об этом сообщает The New York Times.

«Они не должны вмешиваться в дела нашей страны и забирать человеческие ресурсы: врачей, преподавателей, других нужных людей. В Америке они могут стать посудомойщиками или поварами. Это бесчеловечно», — отметил он.

Муджахид добавил, что талибы не преследуют бывших переводчиков и других афганцев, которые работали на Соединенные Штаты. По его словам, в Афганистане этим людям ничего не угрожает.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон использует все экономические и дипломатические рычаги влияния на боевиков радикального движения «Талибан», ради соблюдения прав человека в Афганистане.

15 августа боевики запрещенного в России движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.

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