Оценено влияние iPhone 12 на медицинскую технику

Пациенты с нарушением сердечного ритма должны держать создающую магнитные помехи электронику — такие как смартфоны и умные часы — на расстоянии более чем 15 сантиметров от имплантированных медицинских устройств. К таким заключениям пришли исследователи из США, чья работа опубликована в журнале Heart Rhythm.

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У имплантируемых в сердце электрокардиостимуляторов (ЭКС) и кардиовертеров-дефибрилляторов — приборов, призванных помочь людям с нарушением сердечного ритма — существует так называемый «магнитный режим». Он используется по время процедур, которые могут вызвать электромагнитные помехи. В ЭКС «магнитный режим» может запускать асинхронную стимуляцию ритма сердца. Однако этот режим может активироваться случайно магнитными полями сильнее десяти гауссов. С появлением компактных магнитов из редкоземельных металлов, магнитными полями такой силы стали обладать и многие модели наушников, дверных замков, а также микрофоны смартфонов.

Эксперты Центра по контролю оборудования и радиационной безопасности Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США оценили напряженность магнитного поля от всех моделей iPhone 12 и Apple Watch 6 на различных от медицинской техники дистанциях. Они обнаружили, что на близком расстоянии постоянное магнитное поле от всех моделей было сильнее десяти гауссов — и было вполне достаточным, чтобы повлиять на включение магнитного режима. Однако если электроника находилась на расстоянии более шести дюймов (15,24 сантиметра) от приборов, активации режима не происходило. Также учеными не рекомендуется носить электронику в карманах над приборами.

