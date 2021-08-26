Названа опасность смены региона на iPhone

Смена региона на iPhone может навредить пользователю. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты заметили, что многие пользователи смартфонов Apple меняют регион своих iPhone на Францию. Так как американская компания не замедляет работу телефонов французских пользователей, смена региона теоретически может ускорить работу старых iPhone. По словам авторов, названная операция может иметь неприятные и опасные последствия.

В материале говорится, что переключение региона на iPhone — это не просто смена языка и настроек местоположения. Некоторые подписки, цифровые сервисы и медиаконтент могут быть доступны для пользователей в одной стране, и недоступны в другой. «Фильм, который вы купили в США, может быть просто недоступен во Франции», — заметили специалисты.

«Большая часть медиа, таких как фильмы, телевидение, книги и музыка, продается через сложную систему авторских прав, которые сильно различаются по всему миру», — объяснили журналисты.

Также Apple предупреждает, что менять регион следует с особой осторожностью тем пользователям, которые находятся в группе семейного доступа. В определенных случаях вернуть домашний регион обратно не получится.

Ранее энтузиасты выяснили, что при смене региона в iPhone на Францию старые смартфоны начинают работать быстрее. Это вызвано тем, что Apple не замедляет устройства французских пользователей. В 2020 году местные власти оштрафовали американскую компанию на 25 миллионов евро по делу о замедлении iPhone.