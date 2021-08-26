В ДНР предрекли исчезновение Украины через 10 лет

Депутат Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Быкадоров заявил о скорой потере интереса Запада к Украине. Он связывает это с нацистской риторикой, бесконечным политическим попрошайничеством и внутренними проблемами западных кураторов страны. Слова депутата приводят РИА Новости.

По мнению Быкадорова, через 10 лет, «если не раньше, не будет никакой Украины».

«Распад уже начался, и он будет только набирать обороты. Крым, республики Донбасса уже пошли по своему пути, пути, неразрывно связанному с Россией. Харьков, Одесса, Днепропетровск, Запорожье, Херсон… Пока каратели задавили там сопротивление нацистской хунте. Но вечно это продолжаться не будет», — считает депутат.

Быкадоров рассказал о двух вариантов развития событий, при которых Украина может сохраниться как государство. Первый и, на его взгляд, маловероятный, возможен, если страна «денацифицируется и поменяет политические, прежде всего внутриполитические, векторы». Второй — с «финансовыми и материальными вливаниями» западных кураторов, которые, по его мнению, Западу не выгодны.

24 августа Украина отмечала 30-летие независимости страны. В это день в центре Киева стартовал военный парад в честь праздника. Мероприятие началось с поднятия государственного флага и выступления президента Украины Владимира Зеленского. Парад посетили бывшие главы республики Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также представители иностранных государств.