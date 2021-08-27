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У восточных ворот аэропорта Кабула произошла стрельба

Al Jazeera: в районе восточных ворот аэропорта в столице Афганистана произошла стрельба
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Фото: Reuters

В районе международного аэропорта Кабула в Афганистане, у восточных ворот произошла стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

«Стрельба около восточных ворот аэропорта афганской столицы Кабула», — передает Al Jazeera. Ранее очевидец рассказал, как американские военные применили против находящихся у восточных ворот людей газовые и дымовые снаряды.

Войска США заметили в толпе подозрительных людей в черном, которые были похожи на членов группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация). Военнослужащие применили силу, чтобы отогнать беженцев от ворот. В результате применения снарядов пострадали около шести женщин.

В результате терактов, произошедших в столице Афганистана 26 августа, погибли не менее 100 человек. Жертвами стали по меньшей мере 90 афганцев, убиты 13 военнослужащих США.

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