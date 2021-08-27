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В сети появилось видео первых минут после взрыва у аэропорта Кабула

Russia Today: очевидец прислал кадры первых минут после взрыва в Кабуле
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В сети появились кадры, снятые сразу после первого взрыва у международного аэропорта в Кабуле. Видео публикует Telegram-канал Russia Today.

Очевидец, приславший запись рассказывает, что был в десяти метрах от эпицентра взрыва. На кадрах видно, как толпа людей в панике бежит, падая друг другу под ноги. Автор утверждает, что для него случившееся — первый взрыв в Кабуле за 20 лет.

Ранее в объектив камеры попал момент второй атаки возле аэропорта Кабула. Успевшие запечатлеть происходящее очевидцы выложили запись в сеть. На кадрах видно, как яркие вспышки взрыва в афганском аэропорту озаряют ночное небо.

В результате терактов, произошедших в столице Афганистана 26 августа, погибли не менее 100 человек. Жертвами стали по меньшей мере 90 афганцев, убиты 13 военнослужащих США.

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