В сети появилось видео первых минут после взрыва у аэропорта Кабула

В сети появились кадры, снятые сразу после первого взрыва у международного аэропорта в Кабуле. Видео публикует Telegram-канал Russia Today.

Очевидец, приславший запись рассказывает, что был в десяти метрах от эпицентра взрыва. На кадрах видно, как толпа людей в панике бежит, падая друг другу под ноги. Автор утверждает, что для него случившееся — первый взрыв в Кабуле за 20 лет.

Ранее в объектив камеры попал момент второй атаки возле аэропорта Кабула. Успевшие запечатлеть происходящее очевидцы выложили запись в сеть. На кадрах видно, как яркие вспышки взрыва в афганском аэропорту озаряют ночное небо.

В результате терактов, произошедших в столице Афганистана 26 августа, погибли не менее 100 человек. Жертвами стали по меньшей мере 90 афганцев, убиты 13 военнослужащих США.