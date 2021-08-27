Выявлен механизм роста раковой опухоли мозга

Исследователи из США обнаружили фермент, участвующий в регуляции онкогенов клеток глиомы — одного из самых распространенных и неизлечимых типов раковой опухли головного мозга. Статья исследователей опубликована в журнале Clinical Cancer Research.
Ученым уже было известно, что в глиомах чрезвычайно высока экспрессия фермента топоизомераза IIB (TOP2B). Этот белок разрезает спираль ДНК, а затем «вставляет» ее обратно — что, как отмечают исследователи, позволяет взаимодействовать расположенным далеко друг от друга областям генома. Это в свою очередь может позволить «включаться» онкогенам — генам, стимулирующим образование злокачественной опухоли.
Для того чтобы изучить, где именно фермент разрезает ДНК, исследователи из Северо-Западного университета с помощью технологий секвенирования генома проанализировали образцы глиомы человека. Затем они вводили в клетки глиомы препарат этопозид, не позволявший TOP2B вставлять ДНК обратно в геном. Ученые нашли, что фермент присутствует в энхансерах и промоутерах двух онкогенов глиом — PDGFRA и MYC. Кроме того, оказалось, что TOP2B активно участвует в регуляции транскрипции этих онкогенов.
По мнению исследований, подавляющие экспрессию фермента лекарства могут стать перспективным способом терапии глиомы — однако определить пациентов, которым она подойдет, еще только предстоит.