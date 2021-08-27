В США закроют ставшую местом таинственной смерти миллионера-педофила тюрьму

Власти США закроют федеральную тюрьму Metropolitan Correction Center в Нью-Йорке, которая стала местом таинственной смерти миллионера-педофила Джеффри Эпштейна, замешанного в связях с влиятельными людьми всего мира. Об этом пишет NPR.

Федеральное бюро тюрем заявило, что в учреждении наблюдается целый ряд нарушений в области безопасности и инфраструктуры. Чтобы быстрее разобраться с ними, было решено закрыть тюрьму — по крайней мере временно. Как отмечает издание, проверки в ней начались после того, как погиб Эпштейн.

Эпштейн был найден мертвым вскоре после своего ареста в 2019 году. Охранники, которые должны были следить за его поведением, пропустили обход камер по расписанию, а записи с камер видеонаблюдения возле камеры умершего вскоре после этого исчезли — следствие их не получило.

Финансист Эпштейн ранее был осужден за организацию проституции. В 2019 году его арестовали по подозрению в торговле несовершеннолетними секс-рабынями. Он состоял в близких отношениях с целым рядом богатых и влиятельных людей. В частности, сына английской королевы Елизаветы II принца Эндрю уличают в поездках на личный остров Эпштейна, а глава Microsoft Билл Гейтс якобы пытался получить с помощью связей финансиста Нобелевскую премию мира.

