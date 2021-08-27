В России изменят систему «все включено»

В Ростуризме рассчитывают на запуск к 2022 году в пилотном режиме новых стандартов системы «все включено» и «ультра все включено» в курортных отелях страны. Об этом сообщила в ходе рабочей поездки в Анапу глава ведомства Зарина Догузова, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, спикер отметила, что сейчас каждая гостиница, работающая в формате all-inclusive, трактует это понятие по-своему, поскольку у отельеров нет единых критериев для запуска таких объектов. На данный момент существуют только рекомендации Министерства курортов Краснодарского края, а также пример турецких отелей, который зачастую и берут за основу владельцы российских гостиниц.

Участники обсуждения пришли к выводу, что единые стандарты могли бы унифицировать формат работы отелей и упростить выбор туристам, однако выпускать такой свод правил нужно заблаговременно.

«Было бы разумно публиковать стандарты сильно заранее, а не накануне сезона. Мы уже сейчас формируем цены на 2022 год и готовим их к публикации. И, соответственно, рассчитываем на определенную концепцию», — заявил руководитель гостиничных сетей «Ателика» и «Дивный мир» Алексей Высоканов.

Кроме того, выяснилось, что в Анапе у отелей возникли проблемы не только с системой «все включено», но также со «звездностью». Как отметила Догузова, многие объекты не предоставляют соответствующие заявленной категории услуги, а часть отелей вообще работает без классификации.

«То огромное количество жалоб, которое приходило мне весь сезон, и именно из Анапы, я в первую очередь связываю с тем, что на курорт поехали люди, которые раньше здесь не отдыхали, это другая аудитория. Это люди, которые готовы тратить деньги на курорте, но хотят за свои деньги получить достойный сервис», — заметила глава Ростуризма.

В марте вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать стандарты гостиничных услуг по системе «все включено». Ростуризм намерен изменить действующие правила классификации отелей для устранения недопонимания со стороны туристов.