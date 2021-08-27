У половины переживших коронавирус после COVID-19 появилось новое заболевание

Почти 85 процентов людей, госпитализированных с COVID-19 в конце 2020 года, все еще ощущают симптомы вируса несколько месяцев спустя, пишет Journal of Hospital Medicine.

Исследователи из Мичиганского университета проанализировали данные 253 пациентов, попавших в больницу с коронавирусом в конце осени 2020 года и зимой 2021 года. Средний возраст респондентов составил 60 лет.

Около 85 процентов пациентов, пролечившихся от болезни, заявили, что до сих пор, через полгода, полностью не выздоровели. Даже после полного излечения у них проявились симптомы коронавируса. Эти люди до сих пор не чувствует себя здоровыми.

Кроме того, более половины, порядка 55 процентов человек, переживших COVID-19, в течение полугода обнаружили у себя новое недомогание: заболевания сердца и легких, которых до этого не было. Почти четверть участников опроса признались, что у них появился сильный кашель, а 20 процентов пожаловались на учащенное или нерегулярное сердцебиение. Около 16 процентов периодически пользуются домашним кислородным аппаратом. Кроме того, они испытывают проблемы с передвижением.

Ранее ученые Южно-Уральского государственного университета рассказали о способе предотвратить распространение COVID-19 в закрытых помещениях. С помощью гидродинамического исследования они обнаружили, что правильное расположение перегородок является одним из самых эффектных способов предотвратить распространение респираторных вирусов в закрытом пространстве.

