Бывшую вице-губернатора Владимирской области осудили на 8,5 лет за взятки

Бывшая вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько была приговорена к 8,5 годам колонии и штрафу в размере восьми миллионов рублей за взятки. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, в 2014 году Мазанько за вознаграждение помогла двум предпринимателям Ивану Лянгу и Елене Осиповой победить в аукционах на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели. Общая сумма взяток составила не менее трех миллионов рублей.

Мазанько признали виновной по статье 290 («Получение взяток в крупном и особо крупном размерах») УК РФ. Так же по 7,5 лет условного срока за дачу взятки получили и предприниматели, которые признали свою вину, в отличие от бывшей вице-губернатора.

Елена Мазанько была задержана 4 июня 2017 года.

Она занимала должность заместителя губернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям с июля 2013 года. В сферу ее компетенции входил контроль за работой департамента имущественных и земельных отношений, финансовое управление и управление по социально- хозяйственному обеспечению региона.