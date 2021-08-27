Netflix уличили в порче исторического здания в России

Во время съемок нового проекта американской развлекательной компании Netflix выявили акт вандализма на объекте культурного наследия под названием «Дача Морозовой», который расположен в Калужской области. Команду российского сериала «Анна К» уличили в порче исторического здания в городе Обнинске. Ролик об этом появился в Telegram-канале Mash.

Представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) заметили, что на территории усадьбы Турлики, построенной во второй половине XIX века и с 1909 года принадлежавшей вдове известного мецената Морозова Маргарите, самовольно изменили облик некоторых элементов здания для проведения съемок.

«При производстве незаконных работ на объекте "Дача Морозовой" была применена монтажная пена, вынуты и зачищены исторические рамы и двери, которые являются предметом охраны, фасад усадьбы окрашен в другой цвет. В 16:00 26 августа приостановлены все строительные работы. До сих пор остаются открытыми периметр здания, окна и двери, что несет угрозу разрушения внутреннему убранству культурного наследия», — сообщила председатель обнинского отделения ВООПИК Анна Алешникова.

Сообщается, что ранее режиссер фильма «Анна К» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» согласовал съемки, но не ремонтные работы в здании. Краеведы написали заявление в полицию по факту вандализма. Пока идут проверки, съемки приостановлены.

Главные роли в переосмысленном романе российского классика исполнят Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Юлия Александрова, режиссируют Валерий Федорович, Евгений Никишов, Наташа Меркулова. Сериал станет первым российским проектом стриминга Netflix.

В середине июля представители ВООПИК сообщили о сносе единственного в стране деревянного планетария в Пензе, построенного в 1928 году. Активисты назвали уничтожение уникального объекта варварским. Зампредседателя правительства области Олег Ягов в 2020 году заявлял о планах заменить и восстановить все конструкции и инженерные коммуникации здания.