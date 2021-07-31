В Петербурге обрушилась историческая дача многодетной семьи

В муниципальном образовании Сестрорецк в Санкт-Петербурге обрушилась историческая дача Валентины Кривдиной. В доме-памятнике проживала многодетная семья, сообщает издание 78.ru.

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Об инциденте сообщил благотворительный фонд «Объятие» во «ВКонтакте». На фотографиях видно, что у деревянного дома, построенного в XX веке, рухнула башня на перекрытии. Часть строения провалилась внутрь, другая упала на землю и задела помещение, укрытое темной пленкой. После обрушения на место прибыли спасатели.

Позже представители издания сообщили, что в результате аварии жильцы не пострадали. В районной администрации заявили, что собственник объекта «Норд Отель» предоставит семье новое жилье. «Вероятно, они будут руководствоваться тем, что раз у них было 16 метров, то им и дадут примерно такую же жилплощадь», — пояснили власти.

По информации издания, объект долгое время находился в аварийном состоянии. Конструкция дома нарушилась, у него протекала крыша. Семья занимала только половину здания, остальная оставалась нежилой и была завалена строительным мусором.

В январе 2020 года в одном из старинных домов Санкт-Петербурга на спящего ребенка обрушился потолок. Мальчик спал на верхнем ярусе двухъярусной кровати. В результате инцидента он не пострадал. На место происшествия прибыли спасатели и представители администрации района.