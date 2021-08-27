Самая богатая скандинавская страна сделает главой ЦБ женщину

Центробанк Норвегии Norges Bank может возглавить женщина. Чиновник Эйстейн Олсен в феврале уйдет с поста главы ЦБ самой богатой скандинавской страны. В качестве преемницы рассматривают его текущего заместителя, Иду Уолден Бач. Об этом сообщает Bloomberg.

Эйстейн Олсен должен был покинуть пост в январе 2023 года, отбыв свой второй шестилетний срок. Экономист банка Nordea Bank Дейн Чеков и аналитик компании JPMorgan Мортен Лунд считают, что его преждевременное увольнение делает очень вероятным назначение Иду Вулден Бач главой ЦБ. Министерство финансов сообщило, что начинает процесс замены Олсена и объявит нового председателя центробанка уже в начале 2022 года. «Это не должно привести к изменению денежно-кредитной политики Norges Bank. (…) Комитет по денежно-кредитной политике принимает решения на основе консенсуса», — сказал Чеков из банка Nordea.

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Ида Уолден Бач родилась в 1973 году, получила докторскую степень в Университете Осло и с 2013 года занимала различные должности в центральном банке. С апреля 2020 года она занимала должность заместителя главы Norges Bank по операциям центрального банка.

В это время в Европе преобладание мужчин на главных постах финансовых госучреждений остается неизменным. В еврозоне в настоящее время нет ни одного председателя центробанка женского пола. Избрание главой Европейского ЦБ Кристин Лагард — пока почти единственный пример, отображающий изменения в гендерной политике ЕС. На территории Европы сейчас только в четырех странах центробанками управляют женщины: в их числе Россия, Сербия, Северная Македония и Сан-Марино.

Норвегия справилась с пандемией лучше, чем многие другие страны благодаря использованию средств из своего фонда национального благосостояния, который насчитывает 1,4 триллиона долларов и является крупнейшим в мире. В сентябре норвежское правительство собирается сократить расходы по займам, так как экономика уже частично восстановилась.