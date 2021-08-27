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Девушка получила страшный шрам на лице в аварии и возненавидела комплименты

Журналистка Филлида Свифт со шрамом на лице пожаловалась комплименты от незнакомцев
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Филлида Свифт
Филлида Свифт
Фото: @phyllidaswift

Журналистка со страшным шрамом на лице возненавидела излишнее внимание и комплименты со стороны незнакомцев. Ее историю приводит издание Metro.

29-летняя Филлида Свифт (Phyllida Swift) рассказала, что в 2015 году попала в автомобильную аварию в Гане, куда она отправилась в качестве волонтера. Известно, что во время происшествия разбившееся стекло рассекло лицо девушки, в связи с чем врачам пришлось экстренно его зашить.

«Медики должны были остановить кровотечение, и у них не было времени делать косметический шов, поэтому мое лицо выглядит таким образом», — пояснила Свифт и добавила, что даже спустя шесть лет мелкие осколки все еще выпадают из ее кожи.

Героиня материала заявила, что со временем приняла свою внешность и стала более уверенной в себе, но, несмотря на это, она осознает, что ее лицо не вписывается в современные стандарты красоты. По этой причине девушка не верит в то, что ее внешность могут считать привлекательной.

«Когда близкие или незнакомцы делают мне комплимент из добрых побуждений, я чувствую себя так, словно меня унижают. Особенно, если люди акцентируют внимание на моем огромном шраме, — подчеркнула Свифт. — Я стараюсь вежливо объяснить людям, что мне не нужна их похвала».

Журналистка объяснила, что поделилась своей историей, чтобы призвать общество не акцентировать внимание на необычные детали внешности незнакомых людей. «Лучше сделайте комплимент моей одежде! Я с радостью его приму», — заключила она.

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